Киев, 19 декабря, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Украинская провокация в Керченском проливе стала поводом для Петра Порошенко разорвать договор о дружбе с Россией — теперь же следующие действия Украины напоминают уже даже не провокацию, а нечто худшее. Сосредоточение сил ВСУ на мариупольском направлении может вылиться в новый этап противостояния с мятежными народными республиками. Почему Порошенко так резко активизировал агрессивный сдвиг в своей политике, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Порошенко

Вопрос о причинах нынешней военизации сознания президента Украины не так прост, как может показаться на первый взгляд. Исходя из личных экономических соображений, Порошенко стоило бы вести себя значительно тише, учитывая судьбу собственных капиталов в России. Но похоже, что хозяева Порошенко не считают имеющийся разрыв между Киевом и Москвой надежным и для закрепления эффекта желают, в конце концов, столкнуть их напрямую.

Так что Порошенко приходится действовать вопреки даже собственным интересам, настраивая против себя и те фигуры украинской политики, которые были готовы и не участвовать в его «свержении с трона». В пользу внешней инспирации порошенковских усилий свидетельствует и именно мариупольское направление провокаций Украины — чем Мариуполь перспективен для организации долговременного хаоса, который так любят американские стратеги?

Читайте статью Керченская провокация как соломинка для утопающего Порошенко и другие публикации Владимира Павленко.