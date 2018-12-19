Омск, 19 декабря, 2018, 03:25 — ИА Регнум. За 2018 год число уехавших из Омской области превысило 10 000 человек. Почему Омская область теряет привлекательность для населения среди остальных сибирских регионов самыми быстрыми темпами, обсуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

В социальных сетях жители Омска и области одной из основных причин называют низкие зарплаты, и в сочетании с высокими ценами этот фактор действительно оказывается решающим. По мнению активных участников блогосферы, манёвры властей, старающихся улучшить ситуацию, до сих пор массового положительного результата не принесли — а прослеживающаяся тенденция роста цен на транспорт и услуги ЖКХ не улучшает ожиданий.

Проблема пессимизма разрослась до такой степени, что, по мнению губернатора области Александра Буркова, даже становится препятствием для привлечения инвестиций. При этом сам он полагает, что во многом разрастание пессимизма в обществе не имеет под собой оснований, но лучше ли от этого оптимизма власти самому населению Омска и области?

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