Вильнюс, 18 декабря, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Международная компания по исследованиям рынков Nielsen провела в ЕС своё традиционное исследование нелегального оборота табачных изделий «Пустая пачка», суть которого — изучения соотношения легальных и нелегальных пустых пачек в городских мусорных урнах в разных странах.

sipa Сигареты

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 декабря, в представительстве Nielsen, в Литве в четвёртом квартале 2018 года нелегальные сигареты — с нелитовскими акцизными марками на пустых пачках — составляют 19,3% от всего рынка. Это на 1,6% больше, чем во втором квартале 2018 года и самый высокий показатель во всём ЕС.

Больше всего контрабандной продукции поступает из соседней с Литвой Белоруссии. Белорусские сигареты в принципе занимают 14,8% всего литовского рынка табачных изделий. За Литвой в лидерах ЕС по уровню контрабандных сигарет значатся Латвия, Польша и Румыния.

Несмотря на то, что больше всего контрабандных сигарет в Литву везут из Белоруссии, больше всего пустых пачек с нелитовскими бандеролями обнаружено в Мариямполе — в городе, на пересечении трасс в Калининградскую область РФ и Сувалки (Польша). Там контрабандные сигареты составляют свыше 31% всего рынка табачных изделий.