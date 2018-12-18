Севастополь, 18 декабря, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Недоверие вице-губернатору Севастополя Илье Пономарёву выразили депутаты Законодательного собрания города на пленарном заседании 18 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

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Проект постановления «О выражении недоверия заместителю губернатора — председателя правительства Севастополя Пономарёву Илье Вячеславовичу», по словам вице-спикера ЗС Александра Кулагина, был разработан в связи с поступающими многочисленными обращениями по поводу неэффективности правительства Севастополя. Авторами документа выступили десять парламентариев.

В итоге, после длительного обсуждения, проект постановления был принят: 13 депутатов проголосовали «за», восемь выступили против.

Как отмечает ИА REGNUM, Илья Пономарёв в правительстве Севастополя курирует работу департамента финансов, департамента экономического развития, департамента по имущественным и земельным отношениям, главного управления потребительского рынка и лицензирования, управления государственной регистрации права и кадастра. Он также включен в число четырех членов согласительной комиссии по урегулированию разногласий вокруг бюджета Севастополя на 2019 год, созданной решением ЗС от 18 декабря.