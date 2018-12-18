Москва, 18 декабря, 2018, 17:40 — ИА Регнум. «Автодор — Платные дороги» объявил новогоднюю акцию для водителей, которые на зимние праздники собираются в автомобильное путешествие. В центрах продаж, которые работают на платных участках автомагистралей М-4 «Дон», М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и М-3 «Украина», транспондеры T-pass можно приобрести всего за 500 рублей. «Она будет длиться всего две недели — с 17 по 31 декабря, — рассказали в компании «Автодор — Платные дороги». — Также со скидкой в 50% можно приобрести транспондеры новогодней серии и лимитированной серии «Города». Их стоимость составит 750 рублей».

«Автодор — Платные дороги» Перед Новым годом водители смогут приобрести транспондеры по льготной цене

Напомним, электронное устройство помогает водителям не только значительно экономить деньги при оплате проезда по платным участкам (от 20%), но и время. Транспондер устанавливается на лобовом стекле, чтобы «умное» оборудование пунктов взимания могло считать номер и снять необходимую сумму. При подъезде к платному участку автомобилист может не останавливаться, а только снизить скорость — шлагбаум поднимется автоматически после списывания денег.

Водителем нужно всего лишь своевременно пополнять свой электронный кошелек, что можно делать без всякой комиссии в центрах продаж компании «Автодор — Платные дороги». Еще один плюс транспондеров — возможность подключения услуги «интероперабельность», которая позволяет водителю безостановочно проезжать по платным дорогам, эксплуатируемым различными операторами. Акция продлится 31 декабря 2018 года. Приобрести транспондер по новогодней цене пользователи смогут в любом центре продаж и обслуживания или офисе продаж «Автодор — Платные дороги».

Подробная информация об адресах центров и офисов продаж на сайте «Автодор — Платные дороги» и по телефону единого информационного центра: 8−800−707−23−23.