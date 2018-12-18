Киев, 18 декабря, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В рейтинге стран, внедряющих гендерное равенство, Украина заняла 65-е место из 149, сообщает 18 декабря УНИАН.

Roberto Gordo Saez ЛГБТ

Согласно сообщению, рейтинг был составлен Всемирным экономическим форумом. Страны оценивались по внедрению гендерного равенства в четырех сферах: экономика, образование, здравоохранение и политика. У Украины лучше всего с гендерным равенством дела обстоят в образовании, хуже всего — в политике.

Отмечается, что первое место в рейтинге заняла Исландия, второе — Норвегия, третье — Швеция. Последнее место занял Йемен.

Напомним, в 2017 году Украина в данном рейтинге заняла 69-е место из 144 стран.