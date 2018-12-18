Санкт-Петербург, 18 декабря, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Новая станция метро «Горный институт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга не откроется раньше 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказали 18 декабря в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Metrostroy-spb.ru Тоннель метро

Ранее сообщалось, что эту станцию Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии откроют 30 ноября 2019 года. В Смольном утверждают, что задержка вызвана «несвоевременной закупкой комплектующих» и «несвоевременной сборкой щита» для проходки наклонного хода.

«Ситуация будет аналогичная той, что происходит на Фрунзенском радиусе», — заявили в КРТИ.

Напомним, Фрунзенский радиус на пятой линии, со станциями метро «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное», должны были ввести в эксплуатацию в декабре текущего года, но затем отложили ввод до мая 2019 года.

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«Предположительно, станция «Горный институт» откроется не раньше 2021 года. По результатам проведенных технических советов, для ускорения сроков строительства было принято решение об использовании двух вентиляционных стволов в качестве рабочих стволов для возможности выдачи разработанного грунта и подачи материалов. Это позволит сократить отставание до 11 месяцев», — подчеркнули в профильном комитете.

Между тем, по данным издания «Фонтанка», генподрядчик строительства подземки, компания «Метрострой», называет другие причины задержки. Если в случае с Фрунзенским радиусом строители обвиняют Смольный в недостаточном и нерасторопном финансировании, то в этот раз, по версии «Метростроя», сроки срываются из-за… министерства культуры, которое требовало историко-археологических раскопок и экспертиз под Театральной площадью, где проходят тоннели в сторону «Горного института».

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Добавим, ситуация с «Горным институтом» не касается станции метро «Театральная» на той же линии, которая должна была открыться еще шесть лет назад неподалеку от Мариинского театра. Согласно уточненному Генплану, «Театральная» примет первых пассажиров «до 2025 года», но когда именно это произойдет в реальности, до сих пор неизвестно.