Сеул, 18 декабря, 2018, 19:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день у граждан Южной Кореи паспорт зеленого цвета, однако правительство к 2020 году изменит цвет обложки на темно-синий, сообщает KBS News.

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В октябре этого года министерством иностранных дел и министерство культуры, спорта и туризма опубликовали в общем доступе несколько вариантов дизайна нового паспорта.

По результатам голосования более 70% голосов было отдано за темно-синий оттенок.

Кроме того, служебный паспорт будет серого цвета, у дипломатов — красного.

Некоторые высказывают недовольство по отношению к выбранному цвету, так как он очень схож с документом Северной Кореи.

Кроме того, МИД Южной Кореи планирует ввести онлайн-сервис по оформлению паспорта, а также организовать его доставку почтовыми службами.

Текущий паспорт может использоваться до истечения срока, однако по желанию его можно будет заменить на новый.