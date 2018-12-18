О чиновьечем бессердечии и прямом разговоре о Курилах: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Волонтёру ДНР отказали во временном убежище в России;
- Лаврова хотят видеть в Госдуме из-за передачи Курил Японии;
- Мусорную реформу перенесли в трёх городах России;
- Ряду семей компенсируют затраты на покупку приставок для цифрового ТВ;
- В Забайкалье школьнице сначала дали, а потом забрали путёвку на кремлёвскую ёлку.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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