Чебоксары, 18 декабря, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 18 декабря, произошла авария с участием троллейбуса. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, была сбита насмерть пожилая женщина, переходившая дорогу вне «зебры».

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ДТП произошло возле остановки общественного транспорта «Дом торговли».

«Водитель троллейбуса совершил наезд на женщину, перебегавшую проезжую часть. Троллейбус в это время отъезжал с остановки. От удара пешехода отбросило в сторону, от полученных травм 66-летняя пенсионерка скончалась до приезда «скорой», — говорят в полиции.

По данным МВД по Чувашии, водитель общественного вида транспорта освидетельствован, он был трезв. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее авария с участием троллейбуса произошла 24 октября в Чебоксарах по улице Гагарина. Отмечалось, что наезд произошёл на пешеходном переходе, пострадавшая получила ранения.

По данным УГИБДД Чувашии, за 11 месяцев 2018 года в республике зарегистрировано 342 наезда на пешеходов, в которых 60 человек погибло и 297 ранено. 165 наездов произошло по вине самих пешеходов.