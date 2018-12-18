Москва, 18 декабря, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам запросит у МИД России информацию о переговорах с Японией вокруг Курильских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Госдума поддержала подготовленное депутатами Госдумы от КПРФ протокольное поручение профильному комитету Госдумы.

«Мы сегодня запросим МИД… Мы принимаем, отработаем и проинформируем палату», — сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дано протокольное поручение комитету Госдумы по международным делам запросить у МИД России информацию о ходе и промежуточных результатах переговоров, проводимых в течение 2018 года между официальными представителями РФ и Японии, по вопросу принадлежности Курильских островов, включая возможность возвращения к положениям советско-японской декларации 1956 года в части передачи Японии островов Шикотан и Хабоман.

По мнению Слуцкого, глава МИД России Сергей Лавров дал исчерпывающий ответ на вопрос в интервью СМИ.