Калуга, 18 декабря, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 18 декабря, состоялось совместное заседание комитетов городской думы под председательством Виктора Борсука. Депутаты одобрили поправки в бюджет Калуги на 2018 год, сообщает пресс-служба городской думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге внесли изменения в бюджет-2018

Доходная часть бюджета увеличивается на 81,7 млн рублей за счёт налоговых поступлений. На 115,7 млн рублей доходная часть увеличивается за счёт межбюджетных трансфертов. 138,5 млн рублей выделяется на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трёх лет. 38,6 млн рублей будет выделено на оплату взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов соразмерно доле муниципалитета.

10 миллионов 340 тысяч рублей выделяется на исполнение решений суда по капитальному ремонту домов. 25,6 млн рублей будет направлено на приобретение объекта недвижимости, расположенного по адресу улица Полесская, дом 20, для реализации программ дошкольного образования. 20,5 млн рублей будет выделено на выплату выкупной стоимости жилья собственникам жилых помещений в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

5,1 млн рублей выделяется на организацию исполнения переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты. 1,5 млн рублей будет выделено на возмещение недополученных расходов за перевозку льготных категорий пассажиров.

Миллион рублей выделяется на организацию работ по повышению безопасности дорожного движения, 1 миллион 787 тысяч рублей будет направлено на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, 6,6 млн рублей — на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения, 309 тысяч рублей — на благоустройство дворовых территорий.

4,5 млн рублей будет выделено на мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд.

Депутаты одобрили предложенный управлением по работе с населением проект законодательной инициативы, предусматривающий внесение изменений в Закон Калужской области «Об административных правонарушениях».

Проектом предусмотрено изменение размеров штрафов за правонарушения в сфере благоустройства, создание помех для вывоза мусора и уборки территории, размещение разукомплектованных или неисправных транспортных средств. Предлагается увеличить штрафы за повторное совершение административных правонарушений в сфере благоустройства для должностных и юридических лиц. Для должностных лиц штраф составит — от 30 до 50 тысяч рублей (в настоящее время от 3 до 10 тысяч рублей), для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей (в настоящее время от 5 до 30 тысяч рублей). Также предлагается увеличить размер штрафов за создание помех для вывоза мусора и уборки территории.

В настоящее время штраф за данное правонарушение для граждан составляет от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 1,5 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 30 тысяч рублей.

Предлагается установить штраф для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей. Штраф за размещение в неположенном месте разукомплектованных или неисправных транспортных средств для граждан в настоящее время составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Проект законодательной инициативы предусматривает увеличение штрафов, для граждан размер штрафа составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Члены комитетов одобрили сделки муниципальным унитарным предприятиям. Муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса» и «Управление комплексного обслуживания населения» были одобрены сделки по заключению договоров аренды муниципального имущества.

Депутаты поддержали предложения по наименования улиц в деревне Пучково. Улицам планируется присвоить наименования «Мечтателей» и «Заповедная». Были одобрены предложения по изменению территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление ТОС «Тайфун».

В состав территории общины будет включён дом №122 по улице Грабцевское шоссе. Получило поддержку депутатов и предложение наградить знаком городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» главного инженера МУП «Управление Калужского троллейбуса» Расима Шарипова. Депутаты заслушали информацию о ремонте автомобильных дорог, дворов и тротуаров. В 2018 году был запланирован ремонт восьми тротуаров, в настоящее время выполнен ремонт семи объектов общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Были отремонтированы участки тротуаров в переулках Чичерина и Ольговском, участки тротуара на улицах Пролетарская, Тарутинская, Гурьянова и Генерала Попова. Выполнен ремонт 4 автомобильных дорог на общей площади порядка 31 тысячи кв. метров. Были отремонтированы улица Генерала Попова, участки автомобильной дороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань и участок автодороги левобережного подхода к мосту через р. Ока с транспортной развязкой по улице Гагарина. В рамках программы «Формирование современной городской среды» было проведено благоустройство 55 дворовых территорий.

Во дворах были выполнены работы по асфальтированию, обустройству парковок, установке малых архитектурных форм и надподъездного освещения, а также работы по озеленению. Выполнены работы по ямочному ремонту 41 межквартального проезда.

Депутат Яков Казацкий обратил внимание на некачественное выполнение работ по ямочному ремонту улицы Никитина. Как пояснили специалисты управления городского хозяйства, работы, выполненные с нарушением нормативов, оплачены не будут.

Депутат Юрий Титков рекомендовал специалистам управления городского хозяйства тщательнее подходить к разработке проектно-сметной документации, так как часть территорий межквартальных проездов, требующих ямочного ремонта, не была включена в сметы. Информация была принята к сведению. Также в ходе заседания были приняты отчёты комиссий городской думы и одобрены планы работы комитетов на 2019 год.