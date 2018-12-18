Красноярск, 18 декабря, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В соцсетях вызвали ажиотаж фотографии человека в костюме Санта Клауса, забравшегося на новогоднюю ёлку. Оказалось, что Санта забрался на 55-метровую ёлку в Красноярске на острове Татышев, которая, как уверяют в мэрии, является самой высокой в России.

Снимок экрана сообщества vk.com/krasnoyarskrf Санта на ёлке

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Сегодня, 18 декабря, выяснилось, что произошло на самом деле. Оказалось, что человек в костюме Санта Клауса — это специалист, который проверял иллюминацию на новогоднем дереве, говорится в сообщении в группе «Город Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

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Добавим, подписчики паблика в комментариях задались вопросом, почему на ёлку забрался Санта Клаус, а не Дед Мороз. Они сошлись во мнении, что в костюме Деда Мороза — в шубе — находиться в таких экстремальных условиях было бы неудобно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главную новогоднюю ёлку Красноярска по традиции установят в восточной части Татышев-парка. Она будет весить 65 тонн, а также станет самой высокой в России, утверждают в мэрии. Открытие главной городской ёлки пройдет 26 декабря.