Ярославль, 18 декабря, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В Ярославле стартовала подготовка к реконструкции Добрынинского путепровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в региональном правительстве.

Yarregion.ru Путепровод

Напомним, 13 декабря во время визита в Ярославль Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области. Дмитрий Миронов доложил президенту о существующей проблеме с путепроводом, который находится в предаварийном состоянии и вызывает серьезную обеспокоенность у региональных властей. Владимир Путин поддержал проект реконструкции мостового сооружения.

Обследование и испытание самого путепровода проводились в 2012 году. Результаты еще тогда оказались неутешительными:

«Мостовое сооружение не обеспечивает проектную грузоподъемность. Выявленные дефекты конструкций создают угрозу безопасности движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В настоящее время путепровод эксплуатируется с ограничениями допустимой массы и скоростного режима», — рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

В 2015 году было сделано заключение госэкспертизы, согласно которому стоимость ремонта путепровода составила 774 миллиона рублей. С тех пор прошло уже три года, поэтому теперь необходима корректировка проекта, точнее, сметной документации. Эти работы начнут в январе 2019 года.

Путепровод ждут масштабный ремонт: рабочие заменят деформационные швы, укрепят пролеты, заменят перила и обновят освещение. Возле жилых домов со стороны Ленинского района появятся шумозащитные экраны.