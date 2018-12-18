Пермь, 18 декабря, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Власти Перми опубликовали информацию о расходах, потраченных на восстановление арт-объекта «Счастье не за горами», испорченного уличным художником по прозвищу Sad Face, сообщает 18 декабря «Рифей Пермь».

Иван Шилов ИА REGNUM Арт-объект «Счастье не за горами»

Благодаря выходке вандала бюджет города не досчитался 280 тыс. рублей. Работы по восстановлению объекта завершились 5 декабря. Сам же злоумышленник отделался штрафом в 45 тыс. рублей.

Напомним, в ночь с 10 на 11 октября арт-объект «Счастье на за горами» подвергся нападению. Sad Face, считающий себя художником, изменил первое слово в конструкции на «Смерть», благодаря чем получил известность в СМИ.

Несмотря на то, что нарушитель считает свой поступок актом творчества, правоохранительные органы расценили его как вандализм. При том что творец отделался незначительным штрафом, сам он признался, что акция была сделана с целью увеличения продаж именной продукции.