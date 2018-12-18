Душанбе, 18 декабря, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем, сообщили в департаменте информации МИД Таджикистана.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. 2015

В ходе переговоров стороны обсудили назначение кандидатуры на пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Глава Таджикистана выразил готовность поддержать на данный пост кандидатуру Станислава Зася.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Участники переговоров также подчеркнули, что для мира и безопасности в регионе необходимо реализовать соглашения, достигнутые в рамках ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился со Станиславом Засем и поддержал его кандидатуру на пост генерального секретаря ОДКБ.