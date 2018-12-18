Киев, 18 декабря, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Вопрос о снятии моратория на продажу земли Верховная рада рассмотрит в четверг, 20 декабря, сообщило 18 декабря издание «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

За данное решение проголосовали 235 депутатов Верховной рады.

Напомним, мораторий на продажу земли продлевали уже семь раз. По мнению заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка, его могут отменить в 2020 году, поскольку в данный момент не разработаны чёткие правила функционирования земельного рынка.

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Также, 20 декабря Верховная рада намерена принять ряд законов, напрямую влияющих на деятельность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

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