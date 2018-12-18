Москва, 18 декабря, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Перечень видов врачебной помощи, на которые могут рассчитывать жители России, весьма важен и полезен. Граждане зачастую не знают своих элементарных прав, полагаясь на то, что им предлагают «по факту». А ведь, действительно, если вдумчиво вчитаться в перечень, то он крайне обширен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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«Практически все, что необходимо для своевременной диагностики большинства заболеваний, профилактики или качественного лечения можно получить абсолютно бесплатно. Другое дело, что те медучреждения, которые должны оказывать перечисленные услуги бесплатно, чрезвычайно перегружены и хронически страдают от недостатка кадров», — пояснил эксперт.

Так что по факту выходит, что ту или иную услугу бесплатно получить в принципе можно, но или «такого врача сейчас нет в штате поликлиники», или «он в отпуске», или «к нему очередь на три недели». В итоге те, кому позволяют финансы, обращаются в платные клиники, где перечисленные проблемы редкость.

«Такая ситуация наблюдается в Москве и области. А в глубинке же ситуация в разы хуже. Так что весьма полезный перечень бесплатных услуг интересен лишь с информативной точки зрения, но как это часто бывает, не всегда применим на практике», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Министерства здравоохранения России подготовили памятку, в которой перечислены доступные гражданам страны виды бесплатной медицинской помощи.

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