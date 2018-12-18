Ереван, 18 декабря, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Политические изменения в Армении не повлияли на базовый характер армяно-российских отношений. Об этом сегодня, 18 декабря, на пресс-конференции в Ереване заявил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

Sputnik Здание посольства России в Ереване

«Политические события, которые произошли и происходят в Армении не привели к изменению базового характера российско-армянских отношений, которые носят союзнический, стратегический характер. Об этом свидетельствует интенсивность нашего политического взаимодействия, включая диалог на высшем уровне, а также активно развивающиеся торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, регулярный обмен делегациями, в том числе на высшем уровне», — сказал Копыркин.

Он отметил, что российская сторона готова содействовать Армении в решении задач, чтобы братские двусторонние армяно-российские отношения крепли и развивались.

Копыркин пожелал стабильности, процветания и решения проблем, которые стоят перед Арменией. Он также пожелал успехов новому парламенту и будущему правительству.