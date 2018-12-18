Санкт-Петербург, 18 декабря, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В новогодние праздники граждан, которые вознамерятся перейти Неву по льду, будут ловить и штрафовать. Об этом сообщил 18 декабря представитель городского комитета по законности, правопорядку и безопасности Андрей Михайловский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Опасные прогулки по Неве

Напомним, запрет выхода на лед в Петербурге в этом сезоне установлен с 26 ноября 2018 года по 15 января 2019 года, и с 15 марта по 15 апреля 2019 года. Штраф за выход на лед во время действующего запрета составляет 1,5 тыс. рублей. Однако городское Заксобрание уже приняло закон, увеличивающий эти штрафы до 5 тыс. рублей, но документ пока не вступил в силу.

«У нас экстремалы всегда находятся, которые решают бегать под мостами. Понятно, что мы принимаем меры, ледокол работает, чтобы физически сделать это невозможным. Но люди ходят. Ведем с ними борьбу, рейды организовываем. Стараемся их призвать к ответу. Это неистребимое почему-то желание экстрима», — сокрушается Михайловский.

Он напомнил, что в прошлую зиму в запрещенный период в Петербурге на водоёмах погибли семь человек. Михайловский полагает, что для пятимиллионного мегаполиса «это немного».

«В этом году погиб только один человек с начала запрещенного периода. Это самоубийство — сейчас выходить на лёд», — заметил представитель Смольного.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу тоже уделит этой проблеме особое внимание в новогодние праздники. Речь идет не только о ледовых «перебежчиках», но и о рыбаках.

«Организуем мониторинг, силы и средства спланированы. Более 700 человек личного состава будет задействовано, порядка 200 единиц техники, беспилотники. В целом, расчет сформирован, подразделения ГУ МЧС по Петербургу готовы», — заявил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Петр Смирнов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 года жители и гости города массово выходили на лед, чтобы полюбоваться видами города с необычных ракурсов, доступных в летний сезон лишь с борта прогулочного судна. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призывало людей не рисковать жизнью и здоровьем.