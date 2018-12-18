Япония заподозрила Россию и Китай в угрозе мировому порядку: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Токио готовится к борьбе против России;
- ГД готовит обращение из-за гонений на священнослужителей на Украине;
- Президент РФ получил новые полномочия в сфере предоставления гражданства;
- Резкое увеличение числа официальных безработных ожидается в России;
- Крым назвали «Недороссией».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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