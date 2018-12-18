Санкт-Петербург, 18 декабря, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Полиция призывает петербуржцев к умеренности во время новогодних возлияний, передает корреспондент ИА REGNUM. Чрезмерное употребление алкоголя ведет к резкому росту количества травм и случаев переохлаждения. Кроме того, Административный кодекс никто не отменял, напоминает начальник 2-го отдела управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Седов.

Дарья Драй ИА REGNUM Площадь Островского в Санкт-Петербурге

«Мы все прекрасно понимаем, что Новый год — это зимний праздник. Он сопряжен с потреблением определенного вида горячительных напитков. Хотелось бы предупредить граждан, чтобы желаемое совпадало с действительностью. Как показывает статистика скорой помощи, есть достаточно резкий рост обращений ввиду чрезмерного употребления — имеются факты как травматизма, так и переохлаждения», — заметил Седов.

Покой горожан в новогоднюю ночь будут охранять усиленные наряды полиции. Причем дежурить они будут не только на Дворцовой площади, где состоятся народные гулянья в присутствии 153 полицейских, но и в спальных районах. Впрочем, правоохранители обещают подходить к каждому случаю распития алкоголя во дворах индивидуально.

Однако Седов напоминает, что приносить алкоголь в любом виде запрещено во все места массового пребывания людей. Особо полиция просит не брать спиртное в стеклянной таре на Невский проспект и Дворцовую площадь.

«Зачастую 90% обращений в скорую помощь — это порезы. Бывает, что ручная уборка не справляется с таким объемом мусора, в том числе стеклянного. А граждане у нас привыкли праздновать во всю широту своей души, не обращая на это внимания. Зима, гололед, скользко, убрали — не убрали, поскользнулся, упал — стекло. Вот вам травма. Получается, Новый год испорчен», — заметил Седов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь праздник в Петербурге будет проходить сразу в трех точках — на Дворцовой площади, у Большого Гостиного двора и на пешеходной Малой Конюшенной улице. Старт торжествам даст приезд всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга — он состоится 22 декабря.

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