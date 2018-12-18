Москва, 18 декабря, 2018, 12:46 — ИА Регнум. МВД пытается придать техосмотру ныне отсутствующий смысл, но новые инициативы лишь откроют простор для бытовой коррупции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 декабря, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя предложения МВД о внесении поправок в правила техосмотра.

Диагностика автомобиля

Как сообщало ИА REGNUM ранее, МВД опубликовало проект постановления правительства, в котором предложено не допускать до технического осмотра транспортные средства, если их комплектующие заменены без отражения в документах. При этом в информационной системе техосмотра будет делаться запись о несоответствии.

По всей видимости, МВД пытается придать техосмотру хоть какое-то обоснование. Но речь идет о несуществующей проблеме. Подавляющее большинство автомобилей проходят такую сверку во время перерегистрации в ГИБДД. Средний срок владения автомобилем в России — 4 года, значит, раз в четыре года такие проверки в среднем и происходят.

Предложение нагрузить операторов осмотра решением такой задачи открывает простор для бытовой коррупции. Недобросовестные участники рынка смогут рекламировать «техосмотр за сто рублей», а потом угрожать внести в информационную систему запись о несоответствии, ведь к другому оператору вы поехать уже не сможете.

Вообще техосмотр давно потерял актуальность для большинства легковых автомобилей. На станциях техобслуживания проверки проводятся гораздо эффективнее. А МВД пытается заставить людей соблюдать абсурдные правила с помощью системы штрафов, — отметил Петр Шкуматов.