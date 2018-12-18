Калуга, 18 декабря, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Калужской области на 2018−2019 годы инвестиции деятельности АО «Газпром газораспределение Калуга» превышают 2 млрд рублей, сообщает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru Схема газопроводов Калужской области

Планируется построить 35 объектов с 420 км газопроводов. На начало декабря 2018 года уже освоено 1,1 млрд рублей. Построено более 300 км газопроводов (26 объектов). Будет газифицировано 1189 домовладений в 94 населенных пунктах. Проектируется 21 объект.

Разработана актуализированная схема газификации области, по которой планируется построить 1600 км газовых сетей, газифицировать 742 населенных пункта. Это позволит довести уровень газификации в 83% к началу 2021 года в целом по области, в сельской местности — в 69% (на начало 2018 года — 82% и 67,5% соответственно). Кроме того, проводится проектирование, строительство, реконструкция и техническое перевооружение газовых сетей.

Так, до конца 2018 года года будет построено 25 км газопроводов, газифицировано 813 домовладений в 11 населенных пунктах, реконструировано 3 км газопровода (с целью стабилизации давления), спроектировано 6 км газопроводов для 285 домовладений в трех населенных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области предлагают выйти с федеральной инициативой по регулированию стоимости подключения к газу частных домовладений. В калужском регионе в настоящее время стоимость подключения к газовой трубе для частных лиц в среднем составляет до 90 тыс. рублей.