Приозерск, Ленинградская область, 18 декабря, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Новый автомобильный мост над рекой Вуокса построили на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области. Это позволит сделать дорогу из Петербурга в Карелию еще более быстрой и безопасной.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Новый мост через Вуоксу

Строительство моста завершено в ходе реконструкции 3-километрового участка трассы в поселках Варшко и Лосево. Работы на объекте были выполнены с опережением срока на четыре месяца, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (Росавтодор).

«Мост имеет два раздельных арочных пролетных строения индивидуального проектирования с гибкими подвесками из высокопрочных вант. Такое инженерное решение продиктовано сложным рельефом местности и бурным нравом самой крупной реки Карельского перешейка <…> Украшенный архитектурно-художественной подсветкой мост через Вуоксу обещает стать достопримечательностью как трассы «Сортавала», так и Ленинградской области», — заявляют дорожники Северо-Запада.

Вместе с мостом через Вуоксу возведены транспортная развязка на пересечении со старым направлением трассы, надземный пешеходный переход в поселке Варшко и еще один мост — через реку Волчья.

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«Ленинградская область сегодня является одним из ведущих транзитных регионов России и нам жизненно важно, что федеральные трассы с каждым годом становятся все более безопасными и удобными. В следующем году мы ожидаем открытия движения на участке от Приозерска до границы с Карелией», — прокомментировал досрочную реконструкцию участка «Сортавалы» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

Как отмечают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», реконструкция 24-километрового участка «Сортавалы» с 57 по 81 км, начавшаяся в 2014 году, завершена. Продолжается расширение дороги А-121 от города Приозерск до границы с Республикой Карелия: этот 22-километровый участок должен быть введен в 2019 году. К концу 2020 года трасса А-121 «Сортавала» на всем протяжении в Ленинградской области будет приведена в нормативное состояние. Время в пути от Санкт-Петербурга до карельского города Сортавала должно составить всего 4,5 часа.