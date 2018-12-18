Обнинск, Калужская область, 18 декабря, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области, у мемориала Первопроходцам подводного атомного флота, 17 декабря прошел митинг, посвященный 60-летию со дня образования атомного подводного флота России. Именно в этот день 60 лет назад в состав флота была введена первая отечественная атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Admobninsk.ru На митинге у мемориала Первопроходцам подводного атомного флота

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска, на торжественное мероприятие собрались ветераны, старшеклассники из средней школы №4 и личный состав Учебного центра ВМФ. На митинге выступили глава Администрации города Владислав Шапша, начальник учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», капитан первого ранга Михаил Воложинский, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр и вице-адмирал Олег Бурцев, служивший командиром на легендарной лодке К-3.

Строительство первой в Советском Союзе АПЛ было поистине национальной задачей. Сотни предприятий, институтов, конструкторских бюро были задействованы в ее создании. Большую роль сыграли и обнинские инженеры и ученые.

В истории первой атомного подводного флота есть немало героических и, к сожалению, трагических страниц. В Обнинске чтут память первопроходцев. Именно поэтому в нашем городе созданы монументы первопроходцам-атомщикам и подводникам, установлен бюст командира первой советской атомной подводной лодки «К-3» Леонида Осипенко, вдова которого Валентина также пришла на митинг.

В настоящее время ядерные технологии активно применяются в новейших системах вооружения, приборостроении, медицине, производстве новых материалов. Поэтому юбилей атомного подводного флота — это праздник всех ученых, инженеров и специалистов, Обнинска которые трудятся в научных центрах и причастны к созданию российских атомных субмарин.