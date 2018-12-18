Уганда, 18 декабря, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Молодежь из Южного Судана, живущая в лагерях для беженцев Уганды, не может больше молчать о своих страданиях в лагерях, среди них — сексуальные домогательства от других беженцев и принимающей стороны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Уганда

Они также сказали, что в большинстве случаев справедливость недостижима и отметили, что многие жители Уганды нанимают их на чёрную работу и зачастую недоплачивают.

19-летняя Роуз Абау, которая живёт в лагере Биди Биди в округе Йюмбе, рассказывает, что работает в качестве садовника у местных жителей, но её часто обманывают. Она живёт в Уганде со 2 сентября 2016 года. Она опасается выходить из лагеря и мечтает вернуться домой, где она будет жить с достоинством и в безопасности, когда военные действия в Южном Судане прекратятся.

«Кроме того, группы молодых людей из принимающего общества и другие беженцы нацелены на нас, девушек. Многие из моих знакомых были изнасилованы и осквернены. Мы живём в постоянном напряжении», — говорит Абау.

Другой 22-летний беженец Симон Акки также жалуется на эксплуатацию. Он заявляет, что ему хотелось бы получить образование столяра или механика вместо того, чтобы копать траншеи.

Глава лагеря Биди Биди прокомментировал ситуацию с нарушениями прав и сексуальными домогательствами:

«Необходимы согласованные усилия, чтобы мотивировать молодых людей и повысить осведомленность среди беженцев по вопросам жестокости по половому признаку и здоровья».

Отмечается, что 15 декабря в лагере для беженцев в округе Йюмбе прошло собрание молодёжи по обучению и обмену опытом в ходе просветительской лекции, проведённой организации Reach a Hand Uganda's Women в рамках программы работы с молодежью.