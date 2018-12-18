Новосибирск, 18 декабря, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Правительство РФ и региональные власти предусмотрели исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам второго заседания Совета по развитию цифровизации экономики в Новосибирске.

Телевидинье

«Правительство Российской Федерации предусмотрело исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое вещание. И самое главное — не забыты малозащищенные слои нашего населения, для которых закупка приставки или установка антенны — это существенная трата семейного бюджета», — заявил Андрей Турчак.

По его словам, от 800 тысяч до 1 200 тысяч домовладений могут попасть в зону риска при переходе на цифровое вещание, однако, судя по проектам бюджетов, которые принимаются в регионах на 2019 и плановый период 2020—2021 годов, затраты на это предусмотрены.

«Где-то это прямая денежная компенсация, где-то закупка того самого необходимого оборудования», — отметил он.

Напомним, во вторник, 18 декабря, в Новосибирске состоялось второе заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под председательством Андрея Турчака.

Члены совета проработали вопросы, касающиеся участия регионов в реализации национального проекта «Цифровая экономика», пересмотр принципа налогообложения отечественных производителей ПО и оборудования, таможенное регулирование компонентов и многое другое.

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