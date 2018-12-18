Ярославль, 18 декабря, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выступил против возвращения здания кирхи лютеранской церкви. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Лютеранская церковь в Ярославле

18 декабря комиссия по собственности муниципалитета рассмотрела обращение религиозной общины о возвращении в собственность здания церкви. Кирха была основана в 1846 году, в 1934 году была закрыта. С 2000-х годов ярославские лютеране начали восстановление церкви, сейчас в ней проходят службы и органные концерты.

Но Дмитрия Петровского намерение мэрии вернуть кирху удивило.

«Мы вообще православная страна. И если наш патриарх напишет, чтобы передать это православной церкви, может, передадим православным? Я прочитал справку архива, и там написано, что основную сумму денег выделил Николай Второй из государственной казны. Именно государство оплачивало постройку этого здания, и отдавать его какой-то частной религиозной организации, которая к тому же не обладает большим количеством поклонников, на мой взгляд, не совсем правильно. У нас православная церковь нуждается во многом. У нас, например, есть православная гимназия, дети ютятся в маленьких классах, а здесь огромное помещение, почему бы его не отдать православной гимназии?» — заявил Дмитрий Петровский.

Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов пытался убедить народных избранников, что Евангелическая лютеранская церковь по законодательству обладает такими же правами, как и Русская православная церковь.

«Я бы не хотел, чтобы это привело к какому-то межрелигиозному напряжению… Мы же не ставим вопрос, чтобы в мечети открыть кирху, а в православном храме мечеть», — сказал заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

В итоге депутаты проголосовали за передачу церкви лютеранской общине.