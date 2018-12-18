Калуга, 18 декабря, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Калужской области за девять месяцев 2018 года выдано 8,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 17 млрд рублей, что на 52% выше уровня 2017 года. При этом средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла рекордно низкого значения. По состоянию на 1 октября 2018 года она составляла 9,5%, что на 1,5 пункта ниже уровня 2017 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На заседании кабинета министров региона выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егор Вирков.

По информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, несмотря на положительную динамику в снижении процентной ставки, по итогам девяти месяцев удельный вес ипотечных кредитов, предоставленных под залог прав требования по договорам долевого участия в долевом строительстве, в общем объеме ипотечного жилищного кредитования снизился на восемь пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Предоставлено 2,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов по договорам долевого участия на сумму 4,8 млрд рублей. Снижение доли таких кредитов в их общем объеме связано со значительными затратами населения при приобретении квартиры в новостройках по сравнению с жильем на вторичном рынке.

С целью повышения доступности ипотеки, поддержки строительной отрасли и во исполнение указа президента России по снижению ставки ипотечного кредита до уровня ниже 8% профильным министерством разработан проект постановления правительства области. Документ предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 7,5% в отдельным категориям граждан со средним уровнем дохода.

«Такую ставку мы предлагаем по ипотечным жилищным кредитам по договорам долевого участия, то есть при покупке жилья на первичном рынке», — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков.

По его словам, на пониженную ставку могут рассчитывать лишь отдельные категории граждан — многодетные семьи, и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Данная мера позволит стимулировать спрос на приобретение жилья на первичном рынке.

Напомним, что в соответствии с поправками в 214 федеральный закон, который регулирует отношения участников долевого строительства, требования к застройщикам стали жестче. После 1 июля 2019 года новой гарантией для дольщика станет эскроу-счет. Теперь дольщики при заключении договора будут вносить свои деньги на этот счет, а не на счет застройщика, как было раньше.

Вместе с тем, по словам Егора Виркова, поправки в данный закон усложнят работу застройщиков, которые будут вынуждены использовать для строительства многоквартирных домов заемные средства.

Анализируя ситуацию в данной сфере первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов обратил особое внимание главы отраслевого министерства на недопущение снижения объемов строительства жилья на территории области.

«Это негативным образом может сказаться на стоимости жилья и привести к росту цен. С учетом того, что сейчас Российская Федерация активно советуется с регионами, надо в этой работе активно участвовать и доносить информацию с мест до федерального центра, чтобы ни в коем случае не допустить просадки по вводу жилья», — сказал Денисов.