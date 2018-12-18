Калуга, 18 декабря, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Российская студия-разработчик игр Team Rezonans представила трейлер своего масштабного проекта Orange Cast. Соответствующее видео они опубликовали на своём YouTube-канале. Пользователи назвали ролик «Русским Mass Effect».

Скриншот с YouTube-канала Orange Cast Главный герой игры

Видео демонстрирует кадры из сюжетной кампании проекта. В них зрителя знакомят с главным героем истории Октавианом Сайларом и разрушенным космическим миром будущего, в котором будут происходить события игры. Сравнение с популярной серией видеоигр Mass Effect игра заслужила за общую sci-fi (от Sciencefiction) стилистику, космический костюм главного героя, дизайн которого похож на броню капитана Шепарда (главный герой оригинальной трилогии Mass Effect) и футуристичный облик космических кораблей, также напоминающих «Нормандию» и «Бурю» (корабли главных героев Mass Effect).

Скриншот с YouTube-канала Orange Cast Космический корабль

В целом пользователи неоднозначно отнеслись к новому трейлеру. Многие игроки отметили упорство разработчиков и масштаб будущей истории.

«Слежу за вами, наверное, с первого трейлера, очень нравится, как вы прогрессируете! Вторая половина трейлера очень мощно у вас получилась, зацепила больше чем Mass Effect Andromeda», — пишет LeonRus

«Шикарно. Обязательно поиграю в неё», — пишет Александр Старушок

«Игра выглядит действительно неплохо, я искренне надеюсь, что у авторов не проснётся жадность и они не начнут ориентироваться на западный рынок как на целевой», — пишет Aranit

Однако, другие геймеры остались недовольны качеством графики, уровнем анимации, а озвучку вышедшего трейлера назвали непрофессиональной.

«Анимация и картинка 2002 года, озвучка 1995», — пишет Николай Бекиров

«Видно, что анимация будет как в кукольном театре», — пишет Zahrak Alpharius

«Разработчики сразу трейлером дали понять. Будет нище и убого, не ждите чудес», — пишет ThereIsNoHope

Orange Cast — это шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от третьего лица в sci-fi стилистике. Проект находится в активной разработке более пяти лет. По сюжету игры, в 2046 году люди пытаются выжить, борясь с последствиями энергетического кризиса. Главный герой проекта Октавиан Сайлар сражается с крупной корпорацией, пытающейся захватить власть в дальнем космосе. Проект выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Конкретная дата релиза пока не названа.