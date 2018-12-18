Иваново, 18 декабря, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Житель города Иванова подозревается в осуществлении призывов к террористической деятельности, сообщила 18 декабря пресс-служба УФСБ по региону. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Surian Soosay Терроризм

Поводом к возбуждению дела стала публикация постов в социальной сети — 32-летний ивановец на странице Вконтакте опубликовал, по данным следствия, «материалы, содержащие призывы к террористической деятельности, а также оправдывающие терроризм». Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде. В ведомстве пояснили, что теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года житель города Фурманов Ивановской области был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Тогда приговор вынесли заочно — на момент суда обвиняемый находился в розыске.

По теме: Ивановец получил срок за участие в войне в Сирии на стороне террористов