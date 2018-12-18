Москва, 18 декабря, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают проработать вопрос о приглашении главы МИД России Сергея Лаврова по вопросу о Курильских островах, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ) выступил с предложением пригласить на пленарное заседание главу МИД России Сергея Лаврова по вопросу о Курильских островах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на предложение и поручил разработать вопрос первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову («Единая Россия») с Лавровым.

Он также сообщил, что в ближайшее время должна состояться поездка делегации Госдумы по приглашению парламента Японии в Токио.

«Далее решим, приглашать ли на заседание или достаточно провести встречу с представителями Госдумы», — отметил Володин.

Вместе с тем Харитонов предостерег от оберегания министра от прямого разговора в Госдуме.

«Мы должны территории защищать здесь. От того, что наша делегация поедет в Японию, их мнение о возврате Курил не изменится», — считает Харитонов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил, что Японии будет передана часть Курильских островов, но только при соблюдении одного условия — страны должны заключить мирный договор, закрепляющий итоги Второй мировой войны.