Москва, 18 декабря, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Внешние риски опустили рубль. 17 декабря очередная волна продаж накрыла американский фондовый рынок. Ведущие индексы США ушли на минимальные уровни 2018 года. Риски резко выросли, инвесторы дисконтируют возможную синхронную рецессию в мировой экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Серьезно упали цены на нефть — результат реакции игроков на возможное снижение потребления энергоносителей. Котировки в паре доллар-рубль вплотную подошли к уровню 67 рублей. Пока серьезное ослабление рубля сдерживают предстоящий налоговый период и некоторые проблемы с рублевой ликвидностью», — отметил эксперт.

На российском внутреннем валютном рынке игроки продолжают оценивать повышение ключевой ставки Центробанком РФ и возобновление 15 января следующего года покупок валюты в рамках бюджетного правила. Министр экономического развития Максим Орешкин 17 декабря заявил, что покупки валюты не окажут серьезного влияния на рубль, так как их величина будет незначительной из-за снижения цен на нефть.

«Однако уверенность российских монетарных властей может столкнуться с растущей турбулентностью на рынках, и тогда им придется снова решать сложный вопрос о покупках валюты. Обстановка остается тревожной», — считает Богданов.

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