Москва, 6 января, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В Москве в Рождественскую ночь с 6 на 7 января изменят режим работы общественного транспорта, сообщили в мэрии Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Так, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) закроются на час позже — не в 01:00, а в 02:00.

Это сделано для того, чтобы москвичи и гости столицы смогли доехать до центра города для участия в праздничных рождественских мероприятиях: концертах и уличных представлениях.

Также в храмах Москвы в ночь на Рождество пройдут праздничные службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве метро и Московское центральное кольцо (МЦК) не закрывались и работали без перерывов.

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