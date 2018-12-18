Москва, 18 декабря, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Госдума намерена направить обращение в ПА ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

На Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания, отметил Володин.

«В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине», — сообщил Володин журналистам.

По мнению спикера нижней палаты парламента, ПА ОБСЕ «давно пора дать оценку действиям Киева и лично Петра Порошенко».

«Необходимо предпринять действия, которые заставят украинские власти прекратить давление на духовенство и прихожан. На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы», — заявил он.