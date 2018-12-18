Салехард, 18 декабря, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Бастовавшим на Ямале работникам ООО «Жилстрой» вернули долги по заработной плате в полном объёме. В отношении юридического лица и руководителя предприятия-должника возбуждены административные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Напомним, 5 декабря 2018 года семеро работников ООО «Жилстрой» объявили забастовку в связи с неполучением заработной платы с сентября по ноябрь. По данному факту была организована прокурорская проверка.

По словам бастующих, руководитель предприятия постоянно проживает в Белоруссии, а сами строители — из Салехарда и Лабытнанги. Они возводили жилые дома.

По итогам проверочных мероприятий установлено, что в организации имеется задолженность перед 26 работниками в размере 2,1 млн рублей. И несмотря на то, что долги по зарплате вскоре были выплачены, в отношении юридического лица ООО «Жилстрой» и его руководителя возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»).

Отметим, что в конце ноября бастовали вахтовики на Песцовом месторождении ЯНАО. После прокурорской проверки 196 работникам ООО «СК Север» выплачено 12,9 млн рублей долгов по зарплате.