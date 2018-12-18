О «туалетной революции» в Китае и дорогах в России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- «Туалетная революция» в Китае не собирается сбавлять обороты;
- Правительство России выделило 12 млрд рублей «на дороги» в регионах;
- Рост цен на бензин влияет на жизнь людей;
- Информация о росте промпроизводства в России не укрепила рубль;
- Сколько стоит квадратный метр в пентхаусе напротив Кремля.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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