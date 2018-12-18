Москва, 18 декабря, 2018, 08:58 — ИА Регнум. На финансирование региональных социальных доплат к пенсиям правительство России выделит более 7 млрд рублей, соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано 17 декабря на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Утверждено распределение в 2019 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7074,1 млн рублей», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что средства будут направлены в такие регионы, как Архангельская, Магаданская, Московская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Коми, Югра, Хабаровский, Приморский и Камчатский края, Еврейская автономная область, Якутия, Чукотский автономный округ.

По данным правительства РФ, всего социальные доплаты к пенсиям в указанных регионах будут получать около 431 тыс. человек. В среднем сумма доплат составит от 2 до 7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года. Речь идёт о накопительной части пенсии, формировать которую граждане страны смогли после очередной пенсионной реформы в 2004 году.

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