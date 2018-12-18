Пекин, 18 декабря, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал придерживаться марксизма как ведущей идеологии и развивать теоретический базис на основе практических достижений, сообщает 18 декабря газета «Жэньминь жибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По словам китайского лидера, практика последних 40 лет показала наглядно, что новшества являются жизненно важными для реформ открытости. При этом, по его словам, не стоит забывать и о наращивании всеобщей национальной мощи Поднебесной.

Для обеспечения этого должна быть создана строгая система управления в рамках Компартии Китая, чья мощь должна подкрепляться силой единства и готовностью к борьбе, отметил председатель Си.

В связи с этим и самая идея построения социализма с китайскими особенностями должна претерпевать развитие и изменения, мобилизуя все преимущества, наличествующие у нынешней китайской системы.

Напомним, что Китай отмечает 40-летие реформ открытости, начатых Дэн Сяопином. По этому поводу в Доме народных собраний в Пекине прошла специальная конференция, на которой с важной речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он также заявил, что Китай своей мощью и древней историей завоевал собственное право творить историю.