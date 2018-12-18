Петропавловск-Камчатский, 18 декабря, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Очередное заявление российского премьера Дмитрия Медведева о необходимости уделить внимание демографической ситуации на Дальнем Востоке вызвало скептические замечания на Камчатке. Депутат Законодательного собрания региона Михаил Пучковский считает, что правительство РФ занято исключительно пустыми разговорами, в то время как на Дальнем Востоке демографическая ситуация уже стала критической, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Я не понимаю, зачем господин Медведев в очередной раз сказал, что нужно уделить внимание демографии Дальнего Востока. Зачем? Он и в прошлом году это говорил, и в позапрошлом, и пять лет назад. Он говорит, а ситуация только ухудшается. Министры его правительства не умеют работать? Пусть распустит правительство, наберет новых министров. Пока они там в Кремле мечтают, Дальний Восток вымирает. Господину Медведеву надо понять, что от разговоров про демографию дети не рождаются. Сегодня была сессия в Заксобрании Камчатского края, приходил губернатор Владимир Илюхин. Мы с ним чуть не подрались. Ну, что это такое?! На сельское хозяйство, на социальные программы в среднем на 40% урезали. Урезали все, что может хоть как-то поддерживать жизнь на Камчатке! Какая демография?! Наши камчатские власти, наконец, уже официально признали, что народ на полуострове мрёт, что рождаемость ниже, чем смертность. Народ с Камчатки бежит — только пятки сверкают, кто смог квартиру продать, сразу уезжает. В год до 1500 молодых людей уезжают с полуострова, уезжают-то на учебу, но они не возвращаются! Через 10 лет и Камчатка, и весь Дальний Восток превратятся в пустыню, — сказал парламентарий.

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Михаил Пучковский считает меры, которые предлагает правительство России для улучшения демографической ситуации в ДФО — крайне некачественными. Особой критике парламентарий подверг программы помощи многодетным семьям и повышения рождаемости:

«У нас, посмотрите, многодетные семьи — они же почти всегда бедные. Чаще всего это семьи маргинальные, будем честными. Мало семей, в которых больше трех детей, могут похвастаться даже средним достатком. Как у нас помогают повышению рождаемости? Да никак! Помощь может быть оказана только той семье, которая уже многодетная! А надо на Дальнем Востоке создавать условия, в которых все семьи захотят рожать детей. Ссуды молодым дальневосточным семьям должны быть беспроцентными, на много лет. Чтобы не в съемной квартире семья пятерых детей нарожала, а потом пороги обивала, выпрашивая себе ссуду под проценты, а сразу, пока детей нет, получила деньги на строительство дома, или на покупку большой квартиры. Работа у людей должна быть! Особенно у кормильцев семей — мужчин! Потому, что мама, у которой трое и более детей, должна дома вообще-то быть, с детьми. В отпуск поехать многодетной семье — проблема. А должны для северян быть и санатории, и дома отдыха. Но ничего этого не делается. У людей нет доходов, нет жилья, ипотека в России — это не поддержка демографии, это рабство на всю жизнь. Не будет никакого толку от всей этой говорильни господина Медведева. Дальневосточники в этом уже убедились», — добавил Михаил Пучковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток продолжает терять население. По данным статистики, ни один субъект ДФО в 2018 году не смог похвастаться улучшением демографической ситуации.

Очень тяжёлая ситуация в Приморье — за 9 месяцев 2017 года численность населения в регионе сократилась на 4116 человек только за счёт превышения смертности над рождаемостью.

В Хабаровском крае по этой же причине в указанный период население сократилось на 1300 человек.

В Приамурье в минусе 1257 человек. Остальные дальневосточные регионы также показали уменьшение численности населения в связи с тем, что родившихся детей намного меньше, чем умерших жителей.

Дальний Восток в 2017 году стал лидером в России по числу абортов, а также по количеству сирот. Такой ситуации не демонстрирует ни один федеральный округ.

На заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам Дмитрий Медведев в очередной раз заявил о том, что необходимо уделить внимание демографии на Дальнем Востоке при доработке нацпроекта «Демография».