Пекин, 18 декабря, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул свою приверженность к построению социализма с китайскими особенностями во время собрания в честь 40-й годовщины реформ открытости в Поднебесной, передает 18 декабря газета «Жэньминь жибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Как отметил председатель Си, Китай продолжит развивать социализм с китайскими особенностями, а также двигаться по выбранному 40 лет назад пути развития. Не существует записной книжки с золотыми правилами реформирования и развития написанной для Китая, страны, чья цивилизация насчитывает более 5 тыс. лет истории, а население превышает 1,3 млрд человек.

«Никто не вправе диктовать китайскому народу, что он должен и чего не должен делать!» — заявил Си, выступая на мероприятии в Доме народных собраний в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, реформы открытости начались в Китае с подачи Дэн Сяопина в 1978 году. Реформы подразумевают переход экономики страны на рыночные рельсы, но с сохранением «китайской специфики».