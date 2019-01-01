Москва, 1 января, 2019, 08:26 — ИА Регнум. При выборе алкогольного напитка для застолья в новогодние и рождественские праздники лучше отдать предпочтение вину. При этом следует выбрать белое сухое. Именно оно нанесёт наименьший вред организму. Такие рекомендации дал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

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«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени», — заявил Брюн.

При этом главное, по словам нарколога, — не пить крепкие и сладкие напитки, так как сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья.

Брюн также предупредил, что пить алкоголь ночью вообще вредно, так как печень хуже перерабатывает его в это время суток. Именно поэтому 1 января люди чувствуют себя так плохо.

Напомним, ранее Роскачество дало советы, как правильно выбрать хорошее вино.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, за прошедшие пять лет в России на 40% сократилось потребление алкоголя.