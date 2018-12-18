Токио, 18 декабря, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования. Так, за первые пять лет траты составят 27 трлн иен ($238 млрд), следует из опубликованных японским минобороны положений программы.

Yamada Taro Вертолетоносец ВМС Японии «Идзумо»

В план включены работы по строительству первого в Японии авианосца на базе вертолетоносца ВМС «Идзумо». Также предусмотрена покупка 18 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, которые будут размещены на этом корабле. Сейчас морские силы самообороны Японии располагают двумя кораблями типа «Идзумо».

Программа предполагает развертывание двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.

В ней подчеркнута необходимость стратегического соперничества с Россией и КНР. Москва и Пекин «бросают вызов региональному порядку», отмечает японское оборонное ведомство.

Читайте также: Япония будет проводить модернизацию своих авианосцев