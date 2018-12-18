Москва, 18 декабря, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Значительный рост цен на бензин замечает половина жителей России (50%), незначительный — 20%. Рост цен на бензин граждане чаще всего связывают с алчностью бизнесменов: плохой работой руководства страны и плохим состоянием экономики. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

58% граждан РФ считают, что в ближайшее время рост цен на бензин продолжится. 42% автомобилистов оценивают траты на бензин как существенные для семейного бюджета. 20% водителей сказали, что с подорожанием бензина стали ездить на машине реже. Для 33% ничего не изменилось.

12% автомобилистов допускают, что совсем откажутся от использования машины (одинаково часто оценивая эту вероятность как высокую и как низкую). 26% не откажутся от поездок на авто из-за высоких цен.

86% опрошенных признают влияние повышения цен на бензин на повседневную жизнь людей: «рост цен на всё», «ухудшение материального положения людей, необходимость более жесткой экономии в семейном бюджете», «подорожание проезда на транспорте» и др.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 11 ноября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, изменение условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний грозит в России ростом цен на товары повседневного спроса, об этом говорится в письме ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

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