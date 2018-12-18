Вашингтон, 18 декабря, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Власти США поддерживают образование новой украинской церковной структуры, названной «Православной церковью Украины» (ПЦУ). С таким заявлением выступил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Роберт Палладино.

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Он назвал создание новой структуры историческим событием для Киева и подчеркнул, что США продолжают решительно поддерживать Украину, полагая, что свобода вероисповедания не должна сталкиваться с какими-либо внешними препятствиями.

США также поздравляют с избранием главой новой церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко), который прежде был епископом неканонического Киевского патриархата, говорится в обнародованном заявлении Палладино.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор» раскольников, на котором было объявлено о создании новой структуры — автокефальной поместной православной церкви.

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