Киев, 18 декабря, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко назвал принятие Генассамблеей ООН резолюции о якобы имевшей место российской милитаризации Крыма «важным шагом к деоккупации» полуострова. Об этом глава Украины написал в своем Facebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко выступает в ООН

«Cделан ещё один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества противоправному поведению Кремля», — говорится в сообщении.

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Напомним, 17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Украины готовит провокацию на границе с Россией. По его словам, вооружённая провокация на границе с Крымом может быть организована в последней декаде декабря.

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