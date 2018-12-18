Порошенко: решение Генассамблеи ООН — шаг к «деоккупации» Крыма
Киев, 18 декабря, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко назвал принятие Генассамблеей ООН резолюции о якобы имевшей место российской милитаризации Крыма «важным шагом к деоккупации» полуострова. Об этом глава Украины написал в своем Facebook.
«Cделан ещё один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества противоправному поведению Кремля», — говорится в сообщении.
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Напомним, 17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Украины готовит провокацию на границе с Россией. По его словам, вооружённая провокация на границе с Крымом может быть организована в последней декаде декабря.
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