Пекин, 18 декабря, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Китай планирует построить или реконструировать 21 тыс. туалетов в туристических местах по всей стране в 2019 году, сообщили в министерстве культуры и туризма Поднебесной, предаёт 17 декабря агентство Синьхуа.

Общественный туалет

План на грядущий год является очередным этапом «туалетной революции», которая осуществляется в туристической сфере Китая с 2015 года. Ее целью является обеспечить туристов и гостей Китая чистыми современными туалетами.

На конференции, которая прошла 15 декабря в провинции Гуандун на юге Китая, было заявлено, что страна построит или реконструирует порядка 24 тыс. отхожих мест в популярных туристических местах в 2018 году, включая 15 тыс. туалетов в наименее развитых центральных и западных районах страны.

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С 2015 по 2017 годы Китай инвестировал 1,64 млрд юаней (около $237,8 млн) в строительство и ремонт более 70 тыс. туалетов для туристов по всей стране.

При этом для улучшения гигиены в отхожих местах применяются новейшие энергосберегающие и водосберегающие технологии. Более того, для облегчения доступа гостей Поднебесной к туалетам было запущено специальное навигационное приложение, которое помогает им быстро найти туалет на том или ином туристическом направлении.

Для развития внутреннего туризма Китай планирует построить или отремонтировать в общей сложности 64 тыс. туалетов для туристов с 2018 по 2020 годы в рамках трехлетнего плана действий по улучшению гигиенических качеств и доступности отхожих мест, который был выпущен правительством Поднебесной, о чём ранее сообщало ИА REGNUM.

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