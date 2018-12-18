Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по нарушениям прав человека в Северной Корее, сообщает южнокорейский телеканал KBS.

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

По данным телеканала, резолюция была принята единогласно. До этого проект резолюции был одобрен комитетом ООН, курирующим вопросы соблюдения прав человека.

Документ гласит, что КНДР систематически нарушает права человека на протяжении долгих лет. Резолюция требует от Северной Кореи прекратить нарушения, закрыть тюремные лагеря и освободить политзаключенных. Ответственными за нарушения признан лидер КНДР Ким Чен Ын и высшее руководство страны.

В свою очередь официальный представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон раскритиковал резолюцию. По его словам, нарушения, указанные в документе, являются ложью и фальсификацией.

Отметим, что подобную резолюцию Генассамблея ООН ежегодно принимает последние 14 лет подряд. В том числе последние пять лет виновными за нарушения прав человека в КДНР называют высшее руководство страны и ее лидера Ким Чен Ына.