Москва, 18 декабря, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Без метафизики в ситуации нынешнего культурного, идейного, этического и метафизического слома невозможно создать никакой идеологии или этических ориентиров в России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

"Никакой этикой, никакой совестью, безумно нужно, никаким состраданием, ничем не добьешься восходящего процесса после того, что было, если нет метафизики… Потом из этой метафизики вырастут и этика, и всё что угодно. Вырастить что-нибудь из этики невозможно», — заявил политолог.

По его словам, метафизика — это предельные основания человеческого бытия, по отношению к которым и этика, и даже идеология являются производными. При этом само понятие идеологии не такое простое, как кажется, потому что даже у таких крупных мыслителей, как Маркс и Ленин, совершенно разные определения этого понятия, не говоря уже о других.

«Мы видим, как реализуются огромные проекты. Один из них… Модерн — огромный буржуазный проект, который охватывает всю западную цивилизацию, а все остальные — модернизировались под это. А теперь эпоха Модерна на западе проходит, на его место приходит Постмодерн», — заявил Кургинян, отметив, что Постмодерн отказался от проекта «Человек» и от гуманизма как такового.

Как отмечает эксперт, религиозный гуманизм строился на том, что человек восходил к Богу, однако это восхождение было прекращено, как только было проблематизировано само существование бога в эпоху Просвещения. Тогда, в эпоху Модерна, было сказано, что человек должен восходить к Человеку с большой буквы.

В частности, для коммунистов речь шла о «Новом человеке». В Первую мировую войну произошел отказ и от этого модернистского восхождения, когда ужасы той кровавой резни вытащили на свет ницшеанские идеи. Последним же оплотом гуманизма остался коммунизм, который провозгласил восхождение к «Новому человеку». Современная же Россия же должна понять, кто она.

Напомним, что кинорежиссер Андрон Кончаловский сказал, выступая на заседании президентского Совета по культуре и искусству, что ему, как художнику, не хватает ориентиров, поскольку он не видит национальной идеи и идеологии, которая, по его мнению, просто необходима стране.